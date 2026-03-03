recherche
Documentaires

"Accident nucléaire de Fukushima : 72 heures de chaos" sur RMC Découverte jeudi 5 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026 75
"Accident nucléaire de Fukushima : 72 heures de chaos" sur RMC Découverte jeudi 5 mars 2026

Jeudi 5 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Accident nucléaire de Fukushima : 72 heures de chaos" réalisé par Vincent Néquache.

Le 11 mars 2011, un séisme d'une violence extrême frappe le Japon. D'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter, le tremblement de terre secoue l'archipel pendant près de six minutes.

Moins d'une heure plus tard, un tsunami gigantesque s'abat sur la côte nord-est du pays, balayant tout sur son passage. Des murs d'eau envahissent villes et villages, pénétrant jusqu'à 15 kilomètres à l'intérieur des terres.

Le bilan humain est dramatique : près de 22 000 morts ou disparus. Mais alors que le pays est encore sous le choc, une autre menace commence à se dessiner... Sur le littoral pacifique, la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi est gravement endommagée. Privée de ses systèmes de sécurité après le passage du tsunami, la centrale subit la fusion de trois de ses six réacteurs, suivie de plusieurs explosions. Des substances hautement radioactives se répandent dans l'environnement, faisant craindre une contamination massive.

À travers les témoignages d'experts et de Japonais ayant vécu ces événements de l'intérieur, ce documentaire revient, minute par minute, sur le plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl en 1986.

Une catastrophe qui a choqué le monde entier et bouleversé durablement la vie de millions de personnes.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;100 jours avec les secours&quot;, immersion avec le Samu de Brignoles Le Luc, jeudi 5 mars 2026 sur RMC Life

"100 jours avec les secours", immersion avec le Samu de Brignoles Le Luc, jeudi 5 mars 2026 sur RMC Life

03 mars 2026 - 14:14

Sur le même thème...

&quot;100 jours avec les secours&quot;, immersion avec le Samu de Brignoles Le Luc, jeudi 5 mars 2026 sur RMC Life

"100 jours avec les secours", immersion avec le Samu de Brignoles Le Luc, jeudi 5 mars 2026 sur RMC Life

03 mars 2026 - 14:14

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augu…

02 mars 2026 - 11:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...