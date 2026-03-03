"Accident nucléaire de Fukushima : 72 heures de chaos" sur RMC Découverte jeudi 5 mars 2026

Jeudi 5 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Accident nucléaire de Fukushima : 72 heures de chaos" réalisé par Vincent Néquache.

Le 11 mars 2011, un séisme d'une violence extrême frappe le Japon. D'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter, le tremblement de terre secoue l'archipel pendant près de six minutes.

Moins d'une heure plus tard, un tsunami gigantesque s'abat sur la côte nord-est du pays, balayant tout sur son passage. Des murs d'eau envahissent villes et villages, pénétrant jusqu'à 15 kilomètres à l'intérieur des terres.

Le bilan humain est dramatique : près de 22 000 morts ou disparus. Mais alors que le pays est encore sous le choc, une autre menace commence à se dessiner... Sur le littoral pacifique, la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi est gravement endommagée. Privée de ses systèmes de sécurité après le passage du tsunami, la centrale subit la fusion de trois de ses six réacteurs, suivie de plusieurs explosions. Des substances hautement radioactives se répandent dans l'environnement, faisant craindre une contamination massive.

À travers les témoignages d'experts et de Japonais ayant vécu ces événements de l'intérieur, ce documentaire revient, minute par minute, sur le plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl en 1986.

Une catastrophe qui a choqué le monde entier et bouleversé durablement la vie de millions de personnes.