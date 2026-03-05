"Pompéi, les secrets de la femme aux bijoux" sur Arte samedi 7 mars 2026

Samedi 7 mars 2026 à 20:50, Arte diffusera "Pompéi, les secrets de la femme aux bijoux" un documentaire inédit réalisé par Elena Mortelliti qui se concentre sur une découverte archéologique récente faite lors de fouilles dans un quartier de la ville.

Ensevelie sous les cendres volcaniques du Vésuve en l’an 79, il y a près de 2 000 ans, la cité antique de Pompéi n’a pas encore livré tous ses fascinants secrets.

L’ultime phase d’un chantier de fouilles exceptionnel, mené durant deux années sur un îlot urbain longeant l’artère centrale de la ville, a ainsi exhumé, près d’une boulangerie et d’une blanchisserie, une résidence privée de grandes dimensions, au décor fastueux. Elle aurait appartenu au patricien Aulus Justius Verus, alors en pleine campagne électorale.

Dans une petite pièce près de la salle à manger, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire : le squelette d’une femme en position fœtale, portant sur elle des objets précieux remarquablement conservés – des pièces de monnaie en or, ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles ornées de perles, comme en portaient les notables.

Émerveillement

Que faisait cette femme dans un recoin de la demeure, si étrangement meublé ? Quel était son rang ? Pourrait-il s’agir de la maîtresse de maison, morte en tentant de récupérer ses biens pour fuir la catastrophe ?

Complétant sa passionnante série documentaire Pompéi, ses nouveaux secrets, Elena Mortelliti rend compte des suites de la campagne de fouilles.

Pour les archéologues, l’émotion est palpable devant l’ampleur des nouvelles découvertes. Outre ces restes humains qui recèlent tant de mystères, on voit les scientifiques s’émerveiller devant l’apparition, sous les pierres ponces, de fresques murales, de mosaïques, d’une salle de sport, et même d’un petit trésor d’ingénierie antique : des conduites en plomb dotées de vannes pour alimenter la chaufferie de bains privés. La célèbre technique de moulage en plâtre qui avait permis de révéler les silhouettes des victimes de l’éruption va également redonner forme à des meubles en bois disparus – dont un coffre où cette "femme aux bijoux" aurait pu dissimuler ses richesses…

Une enquête archéologique captivante, qui nous transporte dans l’histoire toujours aussi poignante de la cité où le temps s’est arrêté.