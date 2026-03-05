recherche
Documentaires

"Pompéi, les secrets de la femme aux bijoux" sur Arte samedi 7 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 mars 2026 96
"Pompéi, les secrets de la femme aux bijoux" sur Arte samedi 7 mars 2026

Samedi 7 mars 2026 à 20:50, Arte diffusera "Pompéi, les secrets de la femme aux bijoux" un documentaire inédit réalisé par Elena Mortelliti qui se concentre sur une découverte archéologique récente faite lors de fouilles dans un quartier de la ville.

Ensevelie sous les cendres volcaniques du Vésuve en l’an 79, il y a près de 2 000 ans, la cité antique de Pompéi n’a pas encore livré tous ses fascinants secrets.

L’ultime phase d’un chantier de fouilles exceptionnel, mené durant deux années sur un îlot urbain longeant l’artère centrale de la ville, a ainsi exhumé, près d’une boulangerie et d’une blanchisserie, une résidence privée de grandes dimensions, au décor fastueux. Elle aurait appartenu au patricien Aulus Justius Verus, alors en pleine campagne électorale.

Dans une petite pièce près de la salle à manger, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire : le squelette d’une femme en position fœtale, portant sur elle des objets précieux remarquablement conservés – des pièces de monnaie en or, ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles ornées de perles, comme en portaient les notables.

Émerveillement

Que faisait cette femme dans un recoin de la demeure, si étrangement meublé ? Quel était son rang ? Pourrait-il s’agir de la maîtresse de maison, morte en tentant de récupérer ses biens pour fuir la catastrophe ?

Complétant sa passionnante série documentaire Pompéi, ses nouveaux secrets, Elena Mortelliti rend compte des suites de la campagne de fouilles.

Pour les archéologues, l’émotion est palpable devant l’ampleur des nouvelles découvertes. Outre ces restes humains qui recèlent tant de mystères, on voit les scientifiques s’émerveiller devant l’apparition, sous les pierres ponces, de fresques murales, de mosaïques, d’une salle de sport, et même d’un petit trésor d’ingénierie antique : des conduites en plomb dotées de vannes pour alimenter la chaufferie de bains privés. La célèbre technique de moulage en plâtre qui avait permis de révéler les silhouettes des victimes de l’éruption va également redonner forme à des meubles en bois disparus – dont un coffre où cette "femme aux bijoux" aurait pu dissimuler ses richesses…

Une enquête archéologique captivante, qui nous transporte dans l’histoire toujours aussi poignante de la cité où le temps s’est arrêté.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Blanca&quot; saison 3, résumé des épisodes diffusés samedi 7 mars 2026 sur M6

"Blanca" saison 3, résumé des épisodes diffusés samedi 7 mars 2026 sur M6

05 mars 2026 - 12:12

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 5 mars 2026, les invités de Maud Descamps

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 5 mars 2026, les invités de Maud Descamps

04 mars 2026 - 20:02

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 su…

05 mars 2026 - 11:55 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...