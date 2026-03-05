recherche
"Le mystère d'Oak Island", la saison 10 diffusée sur RMC Découverte à partir du 7 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 mars 2026 164
Samedi 7 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera les deux premiers épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x01 & 10x02 À vos marques

Rick, Marty et leur équipe de fouille retournent à Oak Island et découvrent très rapidement des preuves de l'existence d'un tunnel dans le Money Pit.

Après plus d'une décennie de recherches et des hauts et des bas en pagaille, les deux frères et leurs compagnons d'(in)fortune semblent enfin toucher au but.

Cette trouvaille leur redonne du baume au coeur et tous décident de redoubler d'efforts pour tenter de comprendre comment dégager l'entrée dudit tunnel afin d'obtenir une idée de sa longueur et voir où celui-ci pourrait mener.

Documentaires, Samedi
Suivez nous...