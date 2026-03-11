"Notre corps", le film documentaire de Claire Simon diffusé sur France 4 vendredi 13 mars 2026 (vidéo)

Vendredi 13 mars 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Notre corps", un film-documentaire réalisé par Claire Simon, sorti en 2023, une œuvre monumentale et profondément humaine qui explore l’intimité du corps féminin à travers le prisme de la médecine hospitalière.

À l’hôpital, les étapes sur le chemin de la vie des femmes, de la jeunesse à la fin de vie. Tous ces moments où notre corps dans sa voie gynécologique nous soumet et nous emporte.

Pendant plus de deux ans, Claire Simon a posé sa caméra dans le service de gynécologie d'un hôpital public parisien (l'hôpital Tenon). Le film se présente comme une fresque de près de trois heures, structurée autour des différentes étapes de la vie des femmes.

Le documentaire suit un parcours biologique et médical allant de :

L'adolescence (questions sur le genre, contraception) ;

La procréation (parcours PMA, endométriose) ;

L'accouchement et l'IVG ;

La maladie (cancers) ;

La fin de vie.

Le film met en avant la parole. On y voit des soignants faire preuve d'une humanité bouleversante, tentant de mettre des mots sur la douleur ou l'incertitude.

Le projet prend un tournant inattendu lorsque Claire Simon, au cours du tournage, apprend qu'elle est elle-même atteinte d'un cancer du sein. Elle passe alors de l'autre côté de la caméra, intégrant son propre parcours de soins au film.