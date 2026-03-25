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"Détecteurs de mythos, à l'attaque des fake news" sur France 2 mercredi 25 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 mars 2026 167
"Détecteurs de mythos, à l'attaque des fake news" sur France 2 mercredi 25 mars 2026

Mercredi 25 mars 2026 à 22:45 dans "Infrarouge", France 2 diffusera le documentaire « Détecteurs de mythos, à l'attaque des fake news » réalisé par Cécile Tartakovsky.

À 14 ans, Zadig, Iris, Saïm, Mila, Nour et leurs camarades de troisième partagent la même fenêtre sur le monde : leur smartphone. Au creux de leur main, les vraies infos côtoient rumeurs, fake news et théories complotistes, sans hiérarchie ni filtre : la Russie a envahi l’Ukraine, mais le rappeur américain P. Diddy aurait tué Michael Jackson ; des enfants meurent en Palestine, mais Brigitte Macron serait un homme ; une femme s’est fait arnaquer de plus de 800 000 euros par un faux Brad Pitt, mais une mendiante au lait en poudre sévirait dans les gares pour voler nos organes… Une avalanche d’infos et d’intox en continu qui brouille les repères, nourrit les angoisses et donne à chaque contenu l’allure d’une révélation.

En collaboration avec l’association Fake Off, ce film leur propose une expérience ludique et interactive inédite. Pendant six mois, entre expérimentations cocasses, pièges déroutants, fous-rires et intuitions fulgurantes, ces collégiens vont sortir de leur zone de confort et de leur salle de classe, apprendre à se méfier de ce qui confirme leurs peurs et questionner ce qui flatte leurs jugements, pour devenir peu à peu de véritables détecteurs de mythos.

Sans angélisme, avec lucidité et tendresse, le film s’immerge dans les pratiques d’une génération exposée comme jamais au rituel du scroll infini, réhabilite une parole que les adultes jugent trop souvent naïve ou mal informée, et pose une question qui nous concerne tous : comment rester libres dans un monde où tout se publie, où tout circule, où tout se confond ?

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