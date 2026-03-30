"Je serai jamais parfaite : Selfie et chirurgie" sur France 2 mercredi 1er avril 2026

Mercredi 1er avril 2026 à 22:45, France 2 diffusera "Je serai jamais parfaite", un documentaire de Mila Kiss qui explore la manière dont les réseaux sociaux ont transformé notre rapport au corps, en transformant la chirurgie esthétique en un produit de consommation courante pour les jeunes générations.

Les réseaux sociaux imposent un idéal de beauté artificiel, rendu accessible par la médecine et la chirurgie esthétique. Les nouvelles générations y ont recours de plus en plus tôt et plus massivement que les précédentes.

Ce documentaire interroge l’impact intime de cette normalisation, mais aussi les limites et les potentielles dérives encouragées par les reflets que nous renvoient nos smartphones.

Les jeunes filles ont une nouvelle obsession. Ce n’est ni une marque ni une célébrité, mais un lieu : un bar à Paris.

Sur TikTok et Instagram, le 48 Collagen fascine. Images futuristes, masques blancs à lumière rouge, boissons bleues ou roses enrichies en collagène… Le concept promet de prévenir les rides grâce à des séances de « radiation » de quinze minutes. Mais la moyenne d’âge des clientes interroge : elles ont entre 17 et 35 ans.

Ce bar n’est pas une anomalie. Il est le symptôme d’un phénomène bien plus vaste : une vague esthétique qui submerge les repères des générations Y et Z, nourries par les réseaux sociaux, où la beauté est devenue un capital à optimiser dès l’adolescence.

Aujourd’hui, les 18-35 ans sont le public qui a le plus recours à la médecine et à la chirurgie esthétique.

À travers les parcours intimes de Ninon, Mathilde et Lina, ce film explore ce que cache cette quête de perfection : mal-être, pression sociale, racisme, injonctions patriarcales, fascination pour des images idéalisées. Trois jeunes femmes, trois histoires singulières, mais un même miroir tendu par l’écran du smartphone.

Entre chambres adolescentes, cabinets médicaux, blocs opératoires et réseaux sociaux, le documentaire donne à entendre les voix de celles qui transforment leur corps, parfois jusqu’à l’irréversible. Sans voyeurisme ni morale, il confronte la promesse lisse des images « before/after » à la réalité physique et psychique des transformations.

En filigrane, il révèle aussi les dérives d’un marché en pleine expansion : pratiques illégales, fake injectors, formations clandestines promues ouvertement sur les réseaux.

Ce film dresse le portrait sensible et lucide d’une génération en quête de soi, pour qui la chirurgie esthétique est devenue une option presque banale, et interroge un monde où l’on se filtre, se retouche… parfois jusque dans sa chair. Le corps devient un corps-tiroir, où l’on remplace son nez, ses pommettes, sa poitrine au gré des tendances beauté du moment.