"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 7 avril 2026 sur RMC Découverte

Mardi 7 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 9ème épisode de la 5ème saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Poids lourds accidentés, voitures immobilisées, épaves broyées par des carambolages en série… Rien ne résiste à leurs dépanneuses XXL. Dans l'urgence, souvent au péril de leur vie, ces hommes de terrain interviennent pour secourir chauffeurs routiers et automobilistes en détresse.

Sur les autoroutes de Normandie comme sur l'ensemble du réseau environnant, Bruno, Pierre, Pierrot et leurs collègues manœuvrent des mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes pour dégager les voies au plus vite et sécuriser la circulation.

Épisode 5x09 • L'union fait la force

Accidents de la circulation en séries, chocs violents : automobilistes et routiers imprudents vont donnerdu fil à retordre aux dépanneurs. Et la météo apocalyptique dans la région ne va pas arranger leurs affaires.

Situations extrêmes, interventions spectaculaires, quels que soient les risques, les dépanneurs de l'autoroute assurent leurs missions, coûte que coûte.