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"Inside Center Parcs : les vacances toute l'année" sur RMC Story mercredi 8 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 avril 2026 189
"Inside Center Parcs : les vacances toute l'année" sur RMC Story mercredi 8 avril 2026 (vidéo)

Mercredi 8 avril 2026 à 21:10, RMC Story rediffusera "Inside Center Parcs : les vacances toute l'année", une immersion au cœur du Center Parcs du Bois aux Daims.

Chaque année, plus de 4 millions de vacanciers choisissent Center Parcs pour un séjour au plus près de la nature. Un succès qui dure depuis près de 60 ans. Mais comment la marque continue-t-elle d’attirer les familles, été comme hiver, face à une concurrence toujours plus forte ?

Pour le découvrir, nous vous emmenons en immersion au Center Parcs du Bois aux Daims, l’un des sites les plus emblématiques. Deux familles nous ouvrent les portes de leur séjour : découverte des cottages nichés dans la verdure, activités en forêt, moments de détente... et bien sûr, plongée dans l’Aqua Mundo. Ce vaste espace aquatique couvert, chauffé à 25°C toute l’année, fait le bonheur de tous les âges : pataugeoires, toboggans, piscine à vagues, et même aqua scooter. Un univers tropical au cœur de la forêt.

Ici, tout est pensé pour déconnecter : pas de voitures, des vélos partout, et même des daims qui se promènent librement dans le domaine. Un lien direct avec la nature, renforcé par la présence d’un parc animalier. Mais comment gérer la présence de ces animaux ? Comment assurer aux clients des vacances sans tensions, où hébergement, loisirs et logistique doivent fonctionner en parfaite harmonie ?

De la réfection des piscines à la découverte de l’accrobranche, nous vous invitons à tout découvrir et tout comprendre aux côtés des équipes de Center Parcs, des familles et surtout des acteurs les plus précieux de ces vacances… les enfants !
Dernière modification le lundi, 06 avril 2026 14:59
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