"Crush, nos premières fois", un regard tendre et complice sur les prémices de l’amour, mercredi 8 avril 2026 sur France 2

Mercredi 8 avril 2026 à 22:50 dans la case "Infrarouge", France 2 diffusera « Crush, nos premières fois » un document inédit qui explore l'intimité et l'entrée dans la vie sexuelle et amoureuse d'une nouvelle génération d'adolescents âgés de 15 à 18 ans.

Lisa, Aimy, Noah, Vincent et leurs amis ont entre 15 et 18 ans.

Cette année, lors de leur cours d’improvisation théâtrale, le thème de l’amour s’invite souvent : les papillons dans le ventre, l’appréhension avant un premier rendez-vous, les parents qui débarquent au mauvais moment… Mais derrière le jeu et les rires, une question les travaille tous : comment vivre sa première fois aujourd’hui ?

Près de dix ans après #MeToo, ces ados ont grandi avec les mots consentement, respect, égalité. Dans le même temps, la pornographie, accessible en quelques clics, nourrit déjà leurs imaginaires et les confronte à des injonctions contradictoires : entre des vidéos de plus en plus violentes et le respect du consentement, comment se comporter ?

Cette génération est aussi celle de la séduction sur les réseaux sociaux. Avant même de se rencontrer, ils s’observent, se testent, se désirent à distance, derrière leurs écrans. Mais comment réussir à franchir cette étape pour se découvrir dans la vraie vie ?

Au fil des mois, Crush, nos premières fois accompagne ces adolescents dans cette période où tout bascule. Dans la bande, certains ont déjà « fait leur première fois ». D’autres espèrent franchir le pas cette année.

Avec humour, sincérité et parfois gravité, ils nous entraînent dans leurs tâtonnements, leurs élans, leurs craintes, leurs mauvaises expériences et leurs espoirs.

Un film sur « la première fois », ou plutôt sur « les premières fois ». Car pour cette génération, l’entrée dans la sexualité ne suit plus un scénario unique : chacun invente son chemin, de nouvelles façons d’aimer et de se découvrir.