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"Charles Ier d’Angleterre : Du trône à l’échafaud" sur Arte samedi 25 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 217
"Charles Ier d’Angleterre : Du trône à l’échafaud" sur Arte samedi 25 avril 2026

Cent trente ans avant la Révolution française, le roi Charles Ier d’Angleterre est décapité devant ses sujets. Retour sur ses vingt-quatre ans de règne et les événements qui ont conduit à sa condamnation à mort dans ce document inédit diffusé sur Arte samedi 25 avril 2026 à 20:55.

Second fils de Jacques VI Stuart, qui deviendra roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier, Charles Ier d’Angleterre accède au trône en 1625, à 25 ans.

S’il commence par se présenter comme un allié du Parlement, il se révèle vite absolutiste et entre en conflit avec ses membres. L’influence de son favori, George Villiers, premier duc de Buckingham, inquiète la population, qui voit dans le monarque un homme indécis et peu sûr de lui. Quant à sa femme, Henriette-Marie de France, la plus jeune fille d’Henri IV, elle est catholique, ce qui déplaît aux protestants.

Charles Ier multiplie également les faux pas diplomatiques : il provoque et perd une guerre avec l’Espagne, puis se met à dos la monarchie française en soutenant les huguenots. En manque d’argent, il renvoie le Parlement, qui lui refuse de nouveaux financements, et gouverne sans le convoquer pendant onze ans : c’est la période dite de la tyrannie.

Guerre civile

Lorsque les Écossais se révoltent, une guerre civile éclate entre les royalistes et les parlementaires rebelles. Charles Ier en sort perdant. Après un ultime retournement de situation, son grand ennemi Oliver Cromwell obtient du Parlement la condamnation à mort du roi, qui sera décapité le 30 janvier 1649.

Nourri d’interventions d’historiens, ce documentaire brosse un portrait captivant du souverain qui, bien malgré lui, mena l’Angleterre à la première révolution de son histoire. Celle-ci s’acheva par l’instauration d’une république pour une décennie.

Un documentaire éclairant sur un épisode méconnu de l’histoire de la monarchie britannique.

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