"Le mystère d'Oak Island" samedi 25 avril 2026 sur RMC Découverte

Samedi 25 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x15 • Au fond du puits

De nouvelles preuves font le bonheur de tous les membres de l'équipe. Elles fourniraient davantage de précision quant à l'emplacement exact de l'or dans le puits principal.

Rick réalise un grand rêve en partant en exploration souterraine.

Épisode 10x16 • Puits-tu le croire ?

Cette fois, l'espoir est à son comble quand de nouvelles preuves semblent indiquer que l'équipe est plus proche de l'or que jamais.