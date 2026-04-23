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"Le mystère d'Oak Island" samedi 25 avril 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 203
"Le mystère d'Oak Island" samedi 25 avril 2026 sur RMC Découverte

Samedi 25 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x15  Au fond du puits

De nouvelles preuves font le bonheur de tous les membres de l'équipe. Elles fourniraient davantage de précision quant à l'emplacement exact de l'or dans le puits principal.

Rick réalise un grand rêve en partant en exploration souterraine.

Épisode 10x16  Puits-tu le croire ?

Cette fois, l'espoir est à son comble quand de nouvelles preuves semblent indiquer que l'équipe est plus proche de l'or que jamais.

Dernière modification le jeudi, 23 avril 2026 14:01
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