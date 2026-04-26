"On va déguster : Retrouver le goût de la tomate" avec François-Régis Gaudry sur France 5 mardi 28 avril 2026

Mardi 28 avril 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel volet de la collection documentaire "On va déguster" dans lequel le célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry propose une exploration complète et passionnée de la tomate.

On l’appelle la pomme d’amour ! La tomate, ce sont des souvenirs, des saveurs uniques et des frissons gastronomiques.

Après la vanille, François-Régis Gaudry poursuit son exploration du goût à la découverte de ces produits universels qui nous font saliver. D’où viennent-ils ? Comment ont-ils voyagé ? Comment les produire, comment les cuisiner, comment les déguster ? Entouré d’artisans de bouche, de chefs, d’historiens, de sociologues, de scientifiques… il fait la démonstration que l’assiette est une fenêtre sur le monde !

Qu’est-ce qui fait le goût de la tomate ? Serions-nous en train de le perdre ?

Depuis l’Amérique du Sud dont elle est originaire jusqu’aux étals des marchés parisiens en passant par la Normandie, la Provence, l’Italie ou l’Angleterre, François-Régis Gaudry nous entraîne dans une formidable quête salivante et instructive qui le conduira vers des saveurs insoupçonnées.