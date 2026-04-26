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"Michael Jackson : Les derniers secrets du roi de la Pop" sur CSTAR mardi 28 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 166
"Michael Jackson : Les derniers secrets du roi de la Pop" sur CSTAR mardi 28 avril 2026

Mardi 28 avril 2026 à 21:10, CSTAR diffusera "Michael Jackson : les derniers secrets du roi de la Pop", un portrait biographique complet de Michael Jackson, retraçant l'intégralité de sa vie, de ses débuts précoces jusqu'à sa mort tragique.

De son enfance à Gary, petite ville de l’Indiana, au sein d’une famille modeste menée d'une main de fer par son père, le sévère Joe Jackson, jusqu’à son ascension fulgurante avec les Jackson 5, le film retrace la naissance d’un phénomène mondial.

Le documentaire explore ensuite la carrière solo exceptionnelle de Michael Jackson, marquée par des albums majeurs comme "Off the Wall", "Bad" et "Dangerous", qui ont révolutionné l’industrie musicale tout en faisant de lui l’un des plus grands artistes de tous les temps et l’un des êtres humains les plus connus de la planète.

Sans éluder les zones d’ombre, le film revient également sur les controverses qui ont marqué la fin de sa carrière, ainsi que sur ses derniers mois, jusqu’à sa disparition en 2009, alors qu’il préparait son grand retour avec la tournée "This Is It".

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