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"Les tribunaux d'Hitler", un document à revoir sur Arte mardi 5 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 191
"Les tribunaux d'Hitler", un document à revoir sur Arte mardi 5 mai 2026

Pour accéder au pouvoir et l’exercer sans partage, Hitler a utilisé la force… et le droit. Une analyse d’un aspect méconnu du nazisme, ou comment la justice, sous le troisième Reich, est devenue une arme, à revoir sur Arte mardi 5 mai 2026 à 20:55.

Berlin, 1931. Un jeune avocat nommé Hans Litten a l’audace de convoquer Adolf Hitler à la barre pour répondre de violences commises par la SA, milice du parti nazi, à l’encontre de militants communistes. Ébranlé par son interrogatoire, Hitler est contraint de se parjurer. Il ne lui pardonnera jamais cet affront…

Le destin de Litten, qui mourra à Dachau en 1938, est emblématique du sort réservé au droit dans cette période de conquête du pouvoir par le parti national-socialiste : une conquête réalisée grâce à un noyautage progressif des institutions judiciaires allemandes, rendant possible l’instauration d’une dictature sans aucune altération de la Constitution.

"Les divisions blindées du droit"

Pour comprendre les différentes étapes de l’accession au pouvoir par les nazis, le point de vue juridique est incontournable. C’est ce que montre ce documentaire qui analyse avec précision la manière dont la frontière entre justice et police a été progressivement gommée par l’exécutif à partir de 1933 : comment la profession de juriste, haïe par Hitler, a été d’abord expurgée, puis méthodiquement reconditionnée pour nourrir les rangs de la SS et justifier la brutalité du régime. Sous le troisième Reich, le droit est ainsi devenu une arme, renforcée au fil des décrets émis par le nouveau "tribunal du peuple", jusqu’à intégrer une dimension biologique, avec les lois de Nuremberg sur la protection du sang germanique.

De ce récit implacable et passionnant émergent trois destins : celui des juristes antinazis Hans Litten et Lilo Gloeden, en miroir de celui du bourreau Johann Reichhart, tristement célèbre.

Sorti en 1931, le film de Fritz Lang M Le Maudit apparaissait prémonitoire dans sa dénonciation d’une justice arbitraire rendue par des bandits.

Un document réalisé par Jean-Marie Barrère.

Dernière modification le dimanche, 03 mai 2026 12:40
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