"Secrets d'histoire" : Madame de Staël, la liberté à tout prix, mercredi 6 mai 2026 sur France 3

Mercredi 6 mai 2026 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous proposera de découvrir un numéro inédit de "Secrets d'Histoire" consacré à Madame de Staël, figure majeure de la scène intellectuelle parisienne qui prône la liberté de pensée et la critique ouverte.

Stéphane Bern vous invite à suivre la destinée incroyable de Germaine de Staël. Au début des années 1800, cette femme, aux idées libérales et démocratiques, est une figure majeure de la scène intellectuelle parisienne, qui prône la liberté de pensée et la critique ouverte.

Depuis les rives du lac Léman en Suisse, avec en toile de fond les cimes enneigées des Alpes, Stéphane Bern vous ouvre les portes du château de Coppet, la résidence privée de Germaine de Staël, témoin des moments divins, mais aussi des périodes de grande solitude et de désespoir.

Partir à la découverte de la fille unique du puissant ministre des Finances de Louis XVI, le populaire Jacques Necker, c’est vivre de l’intérieur les heures sombres et tumultueuses de la Révolution… c’est devenir le spectateur privilégié de la naissance de l’Empire voulu par Napoléon…

Mais qui est-elle ? Pourquoi Napoléon est-il aussi sensible à ce qu’elle écrit ? Comment l’ancien général Bonaparte, le vainqueur de la campagne d’Italie peut-il craindre une simple femme ? Quels sont son influence et sa capacité à mobiliser l'opinion publique ?

Comment ne pas être touché par cette femme courageuse qui brave tous les interdits et s’affranchit des convenances pour vivre pleinement ses désirs, quitte à en payer le prix fort ?

Côté cœur, c’est aussi l’effervescence : un mariage raté, des relations intenses et passionnées avec de grands noms de son temps, écrivains ou intellectuels comme elle.

Découvrez la femme la plus intelligente d’Europe, qui tour à tour va tenir tête au roi, à la Révolution, puis à Napoléon, en jonglant avec les idées… et les hommes !

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