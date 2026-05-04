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"Secrets d'histoire" : Madame de Staël, la liberté à tout prix, mercredi 6 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 4 mai 2026 182
"Secrets d'histoire" : Madame de Staël, la liberté à tout prix, mercredi 6 mai 2026 sur France 3

Mercredi 6 mai 2026 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous proposera de découvrir un numéro inédit de "Secrets d'Histoire" consacré à Madame de Staël, figure majeure de la scène intellectuelle parisienne qui prône la liberté de pensée et la critique ouverte.

Stéphane Bern vous invite à suivre la destinée incroyable de Germaine de Staël. Au début des années 1800, cette femme, aux idées libérales et démocratiques, est une figure majeure de la scène intellectuelle parisienne, qui prône la liberté de pensée et la critique ouverte.

Depuis les rives du lac Léman en Suisse, avec en toile de fond les cimes enneigées des Alpes, Stéphane Bern vous ouvre les portes du château de Coppet, la résidence privée de Germaine de Staël, témoin des moments divins, mais aussi des périodes de grande solitude et de désespoir.

Partir à la découverte de la fille unique du puissant ministre des Finances de Louis XVI, le populaire Jacques Necker, c’est vivre de l’intérieur les heures sombres et tumultueuses de la Révolution… c’est devenir le spectateur privilégié de la naissance de l’Empire voulu par Napoléon

Mais qui est-elle ? Pourquoi Napoléon est-il aussi sensible à ce qu’elle écrit ? Comment l’ancien général Bonaparte, le vainqueur de la campagne d’Italie peut-il craindre une simple femme ? Quels sont son influence et sa capacité à mobiliser l'opinion publique ?

Comment ne pas être touché par cette femme courageuse qui brave tous les interdits et s’affranchit des convenances pour vivre pleinement ses désirs, quitte à en payer le prix fort ?

Côté cœur, c’est aussi l’effervescence : un mariage raté, des relations intenses et passionnées avec de grands noms de son temps, écrivains ou intellectuels comme elle.

Découvrez la femme la plus intelligente d’Europe, qui tour à tour va tenir tête au roi, à la Révolution, puis à Napoléon, en jonglant avec les idées… et les hommes !

Avec la participation de :

  • Philippe Séguy - Écrivain, romancier
  • Stéphanie Genand - Biographe, professeure de littérature
  • Sophie Doudet  - Biographe, professeure de littérature
  • Joëlle Chevé - Historienne
  • Paul-Henri Guermonprez - Ancien propriétaire de l’hôtel d’Hallwyll
  • Laurent Alberti - Conservateur des Monuments Nationaux
  • Laurence de Cambronne - Journaliste, écrivaine
  • Léonard Burnand - Directeur de l’Institut Benjamin Constant, professeur d’histoire
  • Charles-Eloi Vial - Conservateur au Département des manuscrits de la BnF
  • Takouhie d’Haussonville - Descendante de Mme de Staël
  • Claire Sibille de Grimouard - Directrice de la bibliothèque et des archives du Conseil d’État
  • Helen Bieri-Thomson - Directrice du château de Prangins
  • Mayte Garcia - Conservatrice du musée d’Art et d’Histoire de Genève
  • Chantal Colleu-Dumont - Directrice du château de Chaumont
  • Stéphane Repas Mendes - Conservateur des jardins du château de Prangins.
Dernière modification le lundi, 04 mai 2026 11:45
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