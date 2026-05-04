"Christiane Taubira : une loi pour mémoire" sur France 2 mercredi 6 mai 2026

Mercredi 6 mai 2026 à 23:35 sur France 2, à la suite des premiers épisodes de la mini-série "Enchaînés", la chaîne diffusera le documentaire inédit « Christiane Taubira : une loi pour mémoire » qui explore les coulisses, l'impact et l'héritage de la loi du 21 mai 2001 à l'occasion des 25 ans de ce texte législatif historique.

Le 21 mai 2001, la France devenait le premier pays au monde à reconnaître la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Vingt-cinq ans après son adoption à l'unanimité, Christiane Taubira : une loi pour mémoire retrace le combat à la fois intime et politique que mena Christiane Taubira pour arracher à l'histoire officielle la reconnaissance de ce passé douloureux, interroge les résistances tenaces qu'elle continue de susciter dans certains milieux et mesure avec lucidité l'écart persistant entre la promesse solennelle de la loi et la réalité souvent décevante de sa mise en œuvre.

Portée par Christiane Taubira, alors députée de Guyane, cette loi fondatrice incarne une rupture profonde dans la manière dont la France appréhende son passé colonial. Elle inscrit dans le droit une vérité historique longtemps reléguée au silence et engage la République à en assumer les conséquences, tant sur le plan mémoriel qu'éducatif. Le film en retrace la genèse, depuis les premiers combats politiques menés à la fin des années 1990 jusqu'à son adoption, revenant sur l'intensité des débats parlementaires, les résistances rencontrées et la détermination de celle qui en fut la principale artisane.

Mais au-delà de cette victoire législative, le documentaire interroge les limites de sa mise en œuvre. Malgré son adoption unanime, l'application de la loi a été lente et incomplète. Nombre de ses ambitions restent encore aujourd'hui partiellement réalisées, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de reconnaissance des héritages contemporains de l'esclavage. La question des réparations, écartée dès les premiers débats, demeure un point aveugle, tout comme celle des liens entre passé esclavagiste et discriminations actuelles.

Le film s’ancre aussi dans le présent, à Rosny-sous-Bois, où des jeunes de l’École de la 2ᵉ Chance préparent un concours d’éloquence sur les 25 ans de la loi. En apprenant à structurer et défendre leurs idées, ils s’approprient cette histoire, en révèlent l’actualité, mais aussi les silences. Leur engagement incarne une mémoire vivante, qui se transmet.

Le documentaire fait également dialoguer ces voix contemporaines avec celles d'historiens, de responsables politiques, d'acteurs associatifs et de témoins engagés dans ce long combat pour la reconnaissance. Ensemble, ils éclairent les tensions persistantes au sein de la société française lorsqu'il s'agit d'affronter l'héritage de l'esclavage, et plus largement du passé colonial. Alors que d'autres nations ont engagé des démarches de reconnaissance ou de réparation, la France apparaît encore en retrait, hésitant à assumer pleinement cette part de son histoire.

À travers ce double regard, historique et contemporain, Christiane Taubira : une loi pour mémoire propose bien plus qu'un récit législatif. Il dresse le portrait d'une mémoire en construction, fragile mais essentielle, et invite à réfléchir au chemin qu'il reste à parcourir pour que la promesse portée par la loi devienne une réalité pleinement partagée.

Les intervenants :

Christiane Taubira , garde des Sceaux, ministre de la Justice (2012-2016)

, garde des Sceaux, ministre de la Justice (2012-2016) François Hollande , président de la République (2012-2017)

, président de la République (2012-2017) Naïma Moutchou , ministre des Outre-mer

, ministre des Outre-mer Valérie Pécresse , présidente de la Région Île-de-France

, présidente de la Région Île-de-France Jean-Marc Ayrault , Premier ministre (2012-2014)

, Premier ministre (2012-2014) Myriam Cottias , historienne

, historienne Abd Al Malik , auteur, compositeur et réalisateur

, auteur, compositeur et réalisateur Rokhaya Diallo , journaliste, autrice de podcasts et réalisatrice

, journaliste, autrice de podcasts et réalisatrice Kevi Donat , auteur et guide de parcours mémoriaux

, auteur et guide de parcours mémoriaux Seumboy Vrainom , youtubeur

, youtubeur Alexandre Chevallier, éditeur.

Un document inédit réalisé par Mathilde Damoisel.