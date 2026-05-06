recherche
Documentaires

"Le mystère de la mort d'Hitler" sur T18 vendredi 8 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 6 mai 2026 237
"Le mystère de la mort d'Hitler" sur T18 vendredi 8 mai 2026

Vendredi 8 mai 2026 à 20:55, T18 rediffusera "Le mystère de la mort d'Hitler" un documentaire réalisé par Jean-Christophe Brisard et Lana Parshina.

Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue reconnu, tente de vérifier les preuves disponibles qui attestent du décès d'Adolf Hitler. Le dictateur nazi s'est suicidé dans son bunker, le 30 avril 1945.

Pendant deux ans, avec l'aide du documentariste Jean-Christophe Brisard, il multiplie les investigations auprès des autorités russes. Où se trouve la dépouille d'Hitler ? Le Kremlin a progressivement accepté d'ouvrir les portes des Archives d'État de la Fédération de Russie ainsi que celles des Archives militaires.

Fin avril 1945, l'Armée Rouge entrait dans Berlin en ruines. Les restes d'Hitler et de sa compagne Eva Braun ont été retrouvés brûlés.

Répondre aux interrogations des historiens s'avère indispensable.

Dernière modification le mercredi, 06 mai 2026 14:59
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 10 mai 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 10 mai 2026 sur France 3

06 mai 2026 - 15:39

Sur le même thème...

&quot;Stalingrad, au coeur de la bataille aux deux millions de victimes&quot; sur RMC Découverte vendredi 8 mai 2026

"Stalingrad, au coeur de la bataille aux deux millions de victimes" sur RMC Découverte vendredi 8 mai 2026

06 mai 2026 - 15:00

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 10 mai 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 10 mai 2026 sur …

06 mai 2026 - 15:39 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...