"Le mystère de la mort d'Hitler" sur T18 vendredi 8 mai 2026

Vendredi 8 mai 2026 à 20:55, T18 rediffusera "Le mystère de la mort d'Hitler" un documentaire réalisé par Jean-Christophe Brisard et Lana Parshina.

Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue reconnu, tente de vérifier les preuves disponibles qui attestent du décès d'Adolf Hitler. Le dictateur nazi s'est suicidé dans son bunker, le 30 avril 1945.

Pendant deux ans, avec l'aide du documentariste Jean-Christophe Brisard, il multiplie les investigations auprès des autorités russes. Où se trouve la dépouille d'Hitler ? Le Kremlin a progressivement accepté d'ouvrir les portes des Archives d'État de la Fédération de Russie ainsi que celles des Archives militaires.

Fin avril 1945, l'Armée Rouge entrait dans Berlin en ruines. Les restes d'Hitler et de sa compagne Eva Braun ont été retrouvés brûlés.

Répondre aux interrogations des historiens s'avère indispensable.