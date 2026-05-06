"Stalingrad, au coeur de la bataille aux deux millions de victimes" sur RMC Découverte vendredi 8 mai 2026

Vendredi 8 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Stalingrad, au coeur de la bataille aux deux millions de victime", un documentaire inédit réalisé par Abdel Mostefa.

Été 1942. Sur les rives de la Volga, la ville de Stalingrad s'apprête à basculer dans l'enfer.

Le 23 août, les bombardiers allemands frappent massivement : près de 1.000 tonnes de bombes s'abattent en quelques heures. Détruite à 80%, la ville est ravagée, des milliers de civils périssent. C'est le début d'une bataille hors norme, première grande bataille urbaine de l'histoire.

Pendant près de six mois, les combats font rage. Dans cet affrontement voulu par Adolf Hitler et Joseph Staline, l'Armée rouge oppose une résistance acharnée à la Wehrmacht. Ingéniosité, adaptation et guerre psychologique deviennent des armes décisives. Chiens dressés contre les chars, musique diffusée la nuit pour épuiser l'ennemi, déploiement massif de tireurs d'élite : les Soviétiques innovent sans relâche pour reprendre l'avantage dans une ville réduite à l'état de ruines.

Comment les Soviétiques vont-ils finalement remporter ce choc monumental grâce à une opération surprise ?

À l'aide de cartographies, d'animations 3D et d'analyses d'experts, ce récit éclaire un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale.