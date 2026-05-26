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"Mystères du système solaire", un voyage fascinant sur France 5 jeudi 28 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 26 mai 2026 225
"Mystères du système solaire", un voyage fascinant sur France 5 jeudi 28 mai 2026

Jeudi 28 mai 2026 à 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera une exploration immersive du système solaire, révélant des mondes actifs, étranges et fascinants, dans les deux premiers volets de la série documentaire « Mystères du système solaire ».

Mystères du système solaire propose un voyage à travers notre système solaire.

Cette série en cinq épisodes nous fait découvrir les toutes dernières explorations scientifiques et leur lot de merveilles et de phénomènes mystérieux sur les mondes qui orbitent autour du Soleil.

Aujourd'hui, plus de 40 engins spatiaux explorent le système solaire, nous permettant d’observer dans le détail ce qui se passe à la surface des autres mondes. De violents orages s’abattent sur Jupiter, des montagnes de glace dominent la surface de Pluton et des tourbillons de poussière balaient Mars.

Les effets visuels les plus innovants restituent le système solaire comme jamais auparavant, nous font visiter des mondes éclectiques et nous donnent de nouveaux éclairages sur notre place dans l'Univers.

Épisode 1 Les mondes volcaniques

Une véritable odyssée spatiale à la découverte des mondes volcaniques du système solaire. On y découvre que Vénus dénombre 85 000 volcans, que les méga-volcans présents sur Mars ont craché un milliard de milliards de tonnes de lave au fil du temps et que, malgré sa petite taille, Io présente l’activité volcanique la plus intense du système solaire. Sur Jupiter, certaines éruptions sont si violentes qu’elles produisent des panaches de gaz et de poussières en forme de parapluie qui s’élèvent jusque dans l’espace. De glace ou de feu, les éruptions façonnent ces mondes, qui se révèlent bien plus actifs qu'on ne le soupçonnait… Peut-être même pourraient-ils abriter des formes de vie ?

Épisode 2 Les mondes agités

Une véritable odyssée spatiale à la découverte des mondes les plus agités du système solaire. Des paysages façonnés par des tourbillons de poussière, comme sur Mars, où ces tourbillons peuvent atteindre 20 kilomètres de hauteur et un kilomètre de large et zébrer la surface de la planète rouge. Des sommets tapissés d’un givre métallique, comme sur Vénus. Des pluies torrentielles comme dans les déserts de Titan, le seul astre du système solaire qui, avec notre planète, voit la pluie s’abattre sur son sol. Et sur Jupiter, des orages aux éclairs dix fois plus puissants que ceux observés sur Terre. Tous ces mondes tourmentés sont le théâtre de phénomènes étourdissants.

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