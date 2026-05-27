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"L'extraordinaire histoire du Concorde" à revoir sur NOVO19 vendredi 29 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 27 mai 2026 240
"L'extraordinaire histoire du Concorde" à revoir sur NOVO19 vendredi 29 mai 2026 (vidéo)

Vendredi 29 mai 2026 21:10, NOVO19 vous proposera de voir ou de revoir « L'extraordinaire histoire du Concorde » un documentaire réalisé par Véronique Lhorme.

Près de 20 ans après son retrait le 26 novembre 2003, le Concorde demeure un avion d'exception et le symbole de l'avancée technologique franco-britannique. Premier avion commercial supersonique, il pouvait transporter entre 100 et 144 passagers à une vitesse de croisière de Mach 2.02.

Doté d’ailes delta spécifiques dite gothiques, le Concorde était également le premier avion civil à être équipé de commandes de vol électriques analogiques.

Ce documentaire présente les différentes innovations qui ont ponctué sa création, et décrit comment cet avion unique, avec son nez fin et pointu, est devenu le symbole d'une révolution technologique de l'aviation civile du XXème siècle.

À travers des images d’archives, le témoignage de ceux qui ont participé à cette fabuleuse aventure et les prises de vues du Concorde, découvrez ce géant de l’aviation.

Dernière modification le mercredi, 27 mai 2026 12:02
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