Inédit : "J'irai dormir chez vous" à l'Ile Maurice avec Antoine de Maximy sur RMC Découverte vendredi 29 mai 2026 (vidéo)

Antoine de Maximy vous donne rendez-vous vendredi 29 mai 2026 à 21:10 sur RMC Découverte pour un numéro inédit de "J'irai dormir chez vous" dans lequel il s'est envolé pour l'île Maurice.

Harnaché de ses caméras et carnet d'adresses vide, Antoine de Maximy frappe aux portes du monde pour partager le quotidien de ceux qui acceptent de l'accueillir.

Cette fois, direction la République de Maurice. Cet archipel de l'océan Indien, posé au large de Madagascar, est une véritable mosaïque humaine où cohabitent des habitants venus d'Europe, d'Inde, d'Afrique et d'Asie.

Premier arrêt : l'île Maurice. Au marché de Port Louis, Antoine constate vite que la série y est connue, ce qui complique le premier contact. Samad finit pourtant par l'inviter à déjeuner.

Cap ensuite sur Rodrigues, à 600 km de là, où la mondialisation n'a pas encore imposé son rythme. Lindsay l'accueille chez lui, dans la montagne, pour une nuit en famille.

Retour sur Maurice. À Triolet, Parmanand, fils de paysan devenu entrepreneur prospère, ceinture noire de taekwondo et ancien comédien de music-hall, lui ouvre sa porte. À Roche Bois, quartier qu'on lui avait déconseillé, Rachel, Jeremy et Diome - ce dernier amputé d'une jambe après un accident de moto - l'invitent à dîner.

En fin d'épisode, Antoine raconte les coulisses du tournage : visite d'une résidence de grand luxe, cérémonie hindoue, et une première pour lui : la plongée sous-marine, harnais et caméras embarqués.