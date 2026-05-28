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"Constantin le Grand, l’empereur de la nouvelle Rome" sur Arte samedi 30 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 28 mai 2026 245
"Constantin le Grand, l’empereur de la nouvelle Rome" sur Arte samedi 30 mai 2026

Au IVe siècle, Constantin le Grand a unifié un Empire romain divisé et ouvert la voie à sa christianisation. Se mettant dans ses pas, ce documentaire revisite les lieux clés qui ont marqué sa vie et les grandes réformes de son règne. À découvrir sur Arte samedi 30 mai 2026 à 20:55.

Son père, le général Constance Chlore, a fait partie aux côtés de Dioclétien, Galère et Maximien, des "tétrarques", les quatre empereurs qui se sont partagé le pouvoir à Rome à la fin du IIIe siècle dans ce qu’on a appelé la tétrarchie. Chacun d’entre eux administre alors une partie de l’empire, qui s’étend sur le continent européen – Grande-Bretagne, Balkans et Turquie inclus – ainsi que sur le pourtour méditerranéen, jusqu’à Jérusalem.

Établissant sa capitale à Trèves, en Allemagne, Constance Chlore gouverne l’Occident, le quart nord-ouest de cet immense empire de plus de 50 millions d’habitants. Se réservant l’Orient, Dioclétien s’établit à Nicomédie – aujourd’hui Izmit, en Turquie. Afin de brider les ambitions de Constance Chlore, Dioclétien garde auprès de lui le jeune fils de son rival, le futur Constantin le Grand, qui reçoit à sa cour une solide formation politique, littéraire et militaire.

Après avoir servi dans l’armée auprès de Galère, Constantin succède à son père en 306 avant d’être reconnu seul empereur d’Occident en 310 grâce à ses campagnes victorieuses, menées notamment en Gaule, en Espagne, en Italie et en Afrique du Nord. Son règne sera marqué par de profondes réformes militaires, économiques et religieuses, qui ont permis d'unifier un Empire romain affaibli et divisé.

Pouvoir et grandeur

Se mettant dans les pas de Constantin le Grand, mort en 337, ce documentaire revisite les lieux clés de sa vie sous le regard expert des chercheurs, notamment archéologues et historiens.

D’Izmit jusqu’à Trèves, où Hélène, sa mère, rapporta des fragments de la tunique du Christ, de la Croix, ainsi qu’un clou de la crucifixion, en passant par Istanbul et Rome, où il a été le premier à faire ériger une église, son règne a scellé la fin des persécutions contre les chrétiens. Avec lui, la page du paganisme polythéiste, jusqu’alors en cours, se tourne, ouvrant la voie à la christianisation de l’Empire romain. Sans omettre les intrigues de palais dont il fut la victime ou l’auteur (il fit notamment assassiner Fausta, sa première concubine), la redécouverte de l'univers florissant d'un souverain qui sut concilier le pouvoir et la grandeur.

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