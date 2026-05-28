"Chroniques criminelles" : L'affaire Christelle Doisy, la mante religieuse sur TFX samedi 30 mai 2026

Samedi 30 mai 2026 à 21:05, TFX rediffusera le numéro du magazine "Chroniques criminelles" consacré à l'affaire Christelle Doisy : « Maman et arnaqueuse en série : Itinéraire de la reine de l’escroquerie ».

"Chroniques Criminelles" vous propose dans cet épisode l’histoire d’une arnaqueuse en série qui a passé sa vie à dépouiller ceux qui l’entouraient.

Surnommée la "mante religieuse" par la presse, Christelle Doisy n’a eu de cesse de manipuler les hommes qui sont tombés dans ses filets. Crédules et amoureux, ils ont tous finis ruinés et abandonnés. Car Christelle les a volés, escroqués, trompés… allant même jusqu’à s’enfuir à l’étranger avec ses enfants pour échapper à la justice…

Alors, qui est cette mystérieuse femme au casier judiciaire bien rempli ? Et comment, inlassablement, a-t-elle réussi à piéger ses victimes ?

Retour sur une vie de mensonges et sur le parcours hors du commun d’une arnaqueuse en série, mythomane et manipulatrice…

Principaux intervenants :