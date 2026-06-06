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"Les 10 constructions romaines les plus ingénieuses" sur NOVO19 lundi 8 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 juin 2026 101
"Les 10 constructions romaines les plus ingénieuses" sur NOVO19 lundi 8 juin 2026

Lundi 8 juin 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera "Les 10 constructions romaines les plus ingénieuses" un documentaire inédit réalisé par Johanna Gauterie.

Du Pont du Gard à la Maison Carrée de Nîmes, en passant par les arènes d’Arles ou le Théâtre d’Orange, les Romains n’ont pas seulement conquis des territoires, ils ont imposé une manière de vivre, dont les traces continuent de façonner les paysages français.

Découvrez dix chefs-d’œuvre de l’architecture romaine qui ont façonné le territoire français. À travers ces vestiges spectaculaires se révèle l’empreinte profonde laissée par l’Empire romain.

Un voyage au cœur d’un héritage exceptionnel, témoignage du génie et de la puissance de Rome.

Dernière modification le samedi, 06 juin 2026 13:44
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