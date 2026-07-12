"Une maison, un artiste" : Edvard Munch, dans la lumière des fjords sur France 5 dimanche 12 juillet 2026

Dimanche 12 juillet 2026 à 22:45, France 5 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Edvard Munch.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage.

Cette série documentaire entre dans leur intimité de femme ou d’homme, revenir à la source de leurs créations, et partager avec eux quelques moments de leur vie.

Edvard Munch, dans la lumière des fjords

Le norvégien Edvard Munch, peintre du célèbre Cri, était-il fou, comme beaucoup de gens le croient ? Ou a-t-il osé représenter ses émotions les plus profondes, au risque de choquer, avec un art sans limite ? Violemment critiqué pour ses tableaux les plus emblématiques, Munch venait se réfugier chaque été dans sa petite maison au bord du fjord d’Oslo, à Asgarstrand, dans le sud de la Norvège. Il en aimait les ciels, les bains de mer, les gens.

Munch a trop souvent été réduit à tort à un personnage tragique, parce que ses tableaux les plus connus évoquent l’angoisse, la peur, la mort. Pourtant, son œuvre est bien plus vaste, plus colorée, plus contemplative des gens et de la nature. Décidé à être peintre assez jeune, Munch âgé de vingt-et-un ans, traverse le fjord en bateau avec sa famille et s’apprête à découvrir la région d’Asgarstrand, quand il rencontre une femme. Les sentiments du jeune homme pour cette femme vont imprégner à jamais sa relation aux rivages d’Asgarstrand.

Entre coups de soleil, bains de mer et tableaux, Munch aime se prendre en photographie dans son plus simple appareil. L’artiste aime son paradis et déclare avoir peint ici, pendant plus de 30 ans, certains de ces meilleurs tableaux, dont La Frise de la vie, une série d’œuvres liés au cycle de l’amour, de la mort et de la renaissance, prenant pour décor la ligne côtière d’Asgarstrand. Plus tard, il achète une autre maison de l’autre côté du fjord, à Nedre Ramme, où le film nous emmène également.

Ce film propose de découvrir un autre Munch, un géant fascinant, attachant, un écrivain dont les textes ont parfois précédé les chefs-d’œuvre comme dans le cas du Cri, un artiste total dont l’œuvre toujours aussi actuelle nous permet de nous sentir moins seuls face à nos angoisses et mieux appréhender les questions de santé mentale.

Avec la participation de :

Solfrid Sakkariassen, historienne de l’art et gérante de la maison de Munch à Asgarstrand,

Hans-Martin Frydenberg Flaatten, historien de l’art et auteur de « Edvard Munch – Clair de lune à Asgarstrand »,

Signe Marie Endresen, historienne de l’art et conservatrice au Musée Munch – Oslo,

Thierry Ford, conservateur-restaurateur de peintures au Musée National d’Oslo.