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"Mégaséismes", un tour du monde des zones les plus à risque sur Arte samedi 25 juillet 2026 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 juillet 2026 277
"Mégaséismes", un tour du monde des zones les plus à risque sur Arte samedi 25 juillet 2026

Quelle stratégie adopter face aux mégaséismes ? Arte propose, samedi 25 juillet 2026 à 20:55, un tour du monde des zones les plus à risque, où différentes approches préventives sont mises en place en concertation avec les scientifiques.

Imprévisibles et destructeurs, les tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 8,5 sur l'échelle de Richter font partie des catastrophes naturelles les plus dévastatrices qui frappent la planète.

Ces mégaséismes représentent un risque réel pour certaines métropoles qui pourraient être entièrement englouties : c'est notamment le cas de Los Angeles et San Francisco, situées de part et d'autre de la faille de San Andreas qui traverse la Californie.

Installé dans cette région instable, le scientifique Julian Lozos consacre sa vie à l'étude de ces phénomènes pour tenter de mieux les comprendre et les prévenir. S'il est impossible d'empêcher les séismes, les autorités locales misent sur une prévoyance individuelle avec un système de réservation de lieux refuges conçus pour les situations de catastrophe naturelle.

Au Japon, où la population reste profondément marquée par le mégaséisme de magnitude 9 qui a touché le pays en 2011, et qui a déclenché un tsunami puis l'accident nucléaire de Fukushima, le gouvernement a mis en place des mesures collectives avec des exercices régulièrement pratiqués dès la maternelle.

Stratégies

Du Japon au sud de l'Italie en passant par la Californie, ce documentaire explore les différentes stratégies suivies pour protéger les populations et met en lumière les défis auxquels sont confrontés les chercheurs qui développent des systèmes d'alerte précoce.

Des hommes et des femmes ayant vécu des mégaséismes racontent quant à eux comment cette expérience a changé leur perception des tremblements de terre. À la magnitude 9, ces derniers libèrent par exemple une énergie pareille à 30 000 bombes d’Hiroshima...

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