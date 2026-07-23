"Incroyables mariages Gitans" : deux épisodes à revoir sur TFX samedi 25 juillet 2026 (vidéo)

Samedi 25 juillet 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX deux épisodes de la série documentaire « Incroyables mariages gitans ».

21:10 • Strass, paillettes et traditions

Dans ce numéro, Hélène Mannarino nous fait découvrir trois incroyables fêtes gitanes : deux mariages et un anniversaire complètement fou !

Chez les gitans, quelles que soient les occasions, les fêtes ont toutes un point commun : elles doivent être inoubliables. Et les robes, toutes en strass et en paillettes, doivent en jeter plein la vue.

Deux jeunes couples, Anaïs et Miguel et Maëva et Lévi, l’un appartenant à la communauté des gitans et l’autre, à celle des voyageurs, vont vivre le mariage de leur rêve !

Dans chaque communauté, les traditions ont des différences. Dans l’une, la jeune fille devra prouver sa virginité avant de se marier. Dans l’autre, le fiancé devra « enlever » sa promise pour signifier à tous leur mariage !

Dans tous les cas, la fête promet d’être « démesurée », rien n’est jamais ni trop beau, ni trop grand, ni trop brillant pour éblouir les invités… Même quand il s’agit de fêter le premier anniversaire d’un bébé.

Avec toujours, des robes spectaculaires et des costumes éblouissants, la journaliste Hélène Mannarino est allée à la rencontre de l’une des créatrices de ces robes de mariée les plus prisées chez les gitans. Dans son atelier en région parisienne, Nathalie lui raconte tous les secrets et toutes les étapes de ces incroyables tenues de princesses !

23:00 • Quand les jeunes filles deviennent les reines de la fête

Dans cet pisode, Hélène Mannarino fait découvrir de nouvelles incroyables fêtes gitanes à la fois démesurées et grandioses !

On a coutume de dire que les enfants sont traités comme des rois mais les filles, elles, sont fêtées comme des princesses puisque rien n’est trop beau pour elles.

A chacune des fêtes, l’objectif est toujours le même : en jeter plein la vue et offrir aux jeunes filles une soirée dont elles se souviendront toute leur vie !

Dans ce nouveau document, découvrez tous les secrets des mariages gitans comme celui d’Organza et Louni, de jeunes fiancés qui appartiennent à la famille d’un « roi des Gitans » ou encore celui de Pretty et Warren, un couple « atypique » chez les gitans.

Enfin, pour les 20 ans de Laurencia, son père a décidé de lui organiser une véritable cérémonie de princesse.

A la fin du documentaire, la journaliste Hélène Mannarino est allée à Toulouse, à la rencontre de Laurencia et de son père Loucou. L’occasion de revenir sur l’incroyable fête d’anniversaire qu’il a offert à sa fille. Dans cet entretien-vérité aussi étonnant qu’émouvant, c’est également l’occasion de mieux comprendre la place des jeunes filles dans les clans gitans, et comment ce père tente de concilier traditions et émancipation.