"Le mystère d'Oak Island" samedi 25 juillet 2026 sur RMC Découverte

Samedi 25 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 11ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Depuis plus de 200 ans, les chercheurs de trésors se succèdent sur l'île d'Oak, au sud de la province de Nouvelle-Ecosse, au Canada. Les frères Lagina en font partie.

Épisode 11x13 • Le retour de la pelleteuse

Tandis que l'équipe continue de chercher l'insaisissable tunnel sous le Money Pit, les preuves que le marais a été utilisé pour une opération de déchargement se multiplient.

Sur le Lot 5, de nouveaux indices pointent vers le capitaine Phipps.

Épisode 11x12 • L'heure du thé

Tandis que Gary et Rick font des découvertes sans précédent dans le marais, l'opération de forage en cours donne immédiatement des résultats.