recherche
Documentaires

"Le mystère d'Oak Island" samedi 25 juillet 2026 sur RMC Découverte Inédit

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 juillet 2026 95
"Le mystère d'Oak Island" samedi 25 juillet 2026 sur RMC Découverte

Samedi 25 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 11ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Depuis plus de 200 ans, les chercheurs de trésors se succèdent sur l'île d'Oak, au sud de la province de Nouvelle-Ecosse, au Canada. Les frères Lagina en font partie.

Épisode 11x13 Le retour de la pelleteuse

Tandis que l'équipe continue de chercher l'insaisissable tunnel sous le Money Pit, les preuves que le marais a été utilisé pour une opération de déchargement se multiplient.

Sur le Lot 5, de nouveaux indices pointent vers le capitaine Phipps.

Épisode 11x12 • L'heure du thé

Tandis que Gary et Rick font des découvertes sans précédent dans le marais, l'opération de forage en cours donne immédiatement des résultats.

Dernière modification le jeudi, 23 juillet 2026 14:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; jeudi 23 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

"C dans l'air" jeudi 23 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

23 juillet 2026 - 14:19

Sur le même thème...

&quot;Incroyables mariages Gitans&quot; : deux épisodes à revoir sur TFX samedi 25 juillet 2026 (vidéo)

"Incroyables mariages Gitans" : deux épisodes à revoir sur TFX samedi 25 juillet 2026 (vidéo)

23 juillet 2026 - 13:07

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 25 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

"Fort Boyard" samedi 25 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe…

23 juillet 2026 - 11:08 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...