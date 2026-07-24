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"Les 100 lieux qu'il faut voir" dans le Nord, terre de vélo, dimanche 26 juillet 2026 sur France 5 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 juillet 2026 221
"Les 100 lieux qu'il faut voir" dans le Nord, terre de vélo, dimanche 26 juillet 2026 sur France 5

Dimanche 26 juillet 2026 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous proposera un voyage dans le Nord, terre de vélo.

En compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir, "Les 100 lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en France dans des lieux hors des sentiers battus, en plus des sites emblématiques.

Inédit  Le Nord, terre de vélo

Le Tour de France c’est le Nord, le Nord c’est le Tour de France… Région ouvrière, minière, le Nord a fourni au cyclisme français, non seulement ses plus grands champions, comme Jean Stablinski, mais également certains des lieux qui ont forgé sa légende, comme la trouée d’Arenberg et ses fameux pavés ou le vélodrome de Roubaix et ses mythiques douches.

Alors voici un voyage en terre de vélo, entre lieux incontournables, histoires méconnues et patrimoine industriel, en compagnie de ceux qui aiment passionnément ce territoire.

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir le numéro "Larzac, le génie des templiers".

Dernière modification le vendredi, 24 juillet 2026 12:27
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