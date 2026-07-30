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"Einstein-Hawking, l'Univers dévoilé" sur Arte samedi 1er août 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 juillet 2026 264
"Einstein-Hawking, l'Univers dévoilé" sur Arte samedi 1er août 2026 (vidéo)

Ensemble, Einstein et Hawking auraient-ils pu concilier la relativité et la mécanique quantique ? Ce captivant documentaire, rediffusé samedi 1er août 2026 à 20:55 sur Arte, met en miroir les découvertes des deux plus grands esprits de la physique moderne, qui ont révolutionné notre vision de l'Univers.

1ère partie

La relativité, l'Univers vu comme un continuum espace-temps et l'attraction comme une distorsion de ce continuum causée par les étoiles et les planètes…

Cette première partie se penche sur les travaux d'Albert Einstein (1879-1955). Ils sont mis en perspective par des astrophysiciens, en particulier ceux de l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser (LIGO), qui regroupe neuf cents scientifiques du monde entier. Comment les chercheurs considèrent-ils aujourd'hui les idées du génie helvético-américain ?

2ème partie

Cette seconde partie est centrée sur Stephen Hawking (1942-2018), qui a passé la majeure partie de sa carrière de chercheur à essayer de découvrir sur quels points Einstein aurait pu se tromper. Ce dernier avait notamment prédit les étoiles à neutrons et les trous noirs. Au milieu des années 1970, Hawking a émis l'hypothèse que ces derniers n'étaient pas complètement noirs mais finissaient par disparaître.

Avec cette thèse révolutionnaire, le physicien et cosmologiste britannique fut le premier à se retrouver à l'intersection de la théorie de la relativité d'Einstein pour l'infiniment grand et de la mécanique quantique pour l'infiniment petit, longtemps considérées comme incompatibles.

Génies connectés

Très pédagogique et doté de séquences inventives et visuellement surprenantes, ce documentaire renouvelle le genre du film scientifique.

Consacré à deux des plus grands génies scientifiques du XXe siècle, il fait le lien entre leurs pensées. La théorie de la relativité a ainsi été une source d'inspiration pour Stephen Hawking, qui a poussé encore plus loin les idées d'Einstein, en expliquant les phénomènes de l'Univers au niveau quantique.

Dernière modification le jeudi, 30 juillet 2026 10:13
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