"Le mystère d'Oak Island" samedi 1er août 2026 sur RMC Découverte

Samedi 1er août 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 11ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Depuis plus de 200 ans, les chercheurs de trésors se succèdent sur l'île d'Oak, au sud de la province de Nouvelle-Ecosse, au Canada. Les frères Lagina en font partie.

Épisode 11x15 • Rick et mortier

Après la découverte d'un fragment de chaussure en cuir près de la route de pierre, l'équipe étend ses fouilles dans la partie la plus profonde du marais. Une planche de bateau est exhumée, puis un singulier bloc de pierre apparaît.

Épisode 11x16 • Dans le mille

Après des mois de travail acharné, les frères Lagina s'apprêtent enfin à atteindre le tunnel qu'ils ont cherché toute l'année. Ils s'attendent à une trouvaille. Mais celle-ci a un prix : beaucoup d'énergie dépensée, de sueur, et peut-être au bout du compte, de nouvelles désillusions.