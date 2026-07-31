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"Les 100 lieux qu'il faut voir" : les couleurs fauves de Collioure à Perpignan sur France 5 dimanche 2 août 2026 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 juillet 2026 152
"Les 100 lieux qu'il faut voir" : les couleurs fauves de Collioure à Perpignan sur France 5 dimanche 2 août 2026

Dimanche 2 août 2026 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous proposera de partir à la découverte des couleurs fauves de Collioure à Perpignan.

En compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir, "Les 100 lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en France dans des lieux hors des sentiers battus, en plus des sites emblématiques.

Inédit  Les couleurs fauves, de Collioure à Perpignan

C’est l’histoire d’une région devenue mondialement célèbre par la grâce de sa lumière, mais surtout par le talent de deux peintres exceptionnels : Henri Matisse et André Derain.

En 1905, ils débarquent à Collioure et sont éblouis par l'intensité des couleurs locales. Ils vont révolutionner la peinture en créant le fauvisme. En quelques semaines, ils produisent 250 toiles aux teintes vibrantes qui marqueront l'histoire de l'art, et qui seront nos balises dans la découverte de cette région à l’intensité unique…

Partons à la recherche de cette lumière qui a inspiré tant de créateurs.

Un périple baigné de lumière, de traditions et d’inoubliables prouesses artistiques.

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir le numéro « Massif central, dans les pas de Montaigne ».

Dernière modification le vendredi, 31 juillet 2026 12:29
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