"Fort Boyard" samedi 17 août 2024 : voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2

Samedi 17 août 2024 à 21:10, Olivier Minne présentera sur France 2 le sixième et avant-dernier numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

Pour cette 35ème saison de Fort Boyard, le Père Fouras a été particulièrement créatif et inventif ! Il a préparé de nombreuses nouveautés afin de surprendre encore plus les célébrités ! Et elles sont loin d’imaginer tout ce qui les attend !

Cet hiver, en faisant ses comptes, le Père Fouras s’est aperçu que son stock de Boyards est au plus bas ! Cette année, pour piéger les candidats et les empêcher de voler son trésor, le Père Fouras est prêt à tout… Même à ouvrir des cellules du Fort qu’il avait lui-même interdites d’accès !

Lors de chaque soirée, le Père Fouras va dévoiler l'une de ses cellules interdites. Chacune de ces cellules renferment des nouveaux défis et promettent bien des surprises aux célébrités.

Olivier Minne accompagnera les équipes dans la recherche des clés et des indices. Il reste pour eux un guide toujours prêt à les épauler.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor !

L'équipe du samedi 17 août 2024

Dans la sixième et avant-dernière émission de la saison, Olivier Minne sera entouré de Hatik, Franck Leboeuf, Elsa Esnoult, Mehdi Maïzi et Enora Malagré.

Pour cette émission, le Père Fouras va ouvrir la cellule interdite, Le tombeau des esprits frappeurs.

Les candidats joueront pour deux associations :

Big up project

L'association apporte une aide financière pour une prise en charge alimentaire, vestimentaire et éducative des orphelins en Afrique, plus particulièrement au Mali.



https://www.bigup-project.org

ELLE's IMAGINE'nt

Depuis 2009, l'association Elle's IMAGINE'nt accueille et accompagne les femmes victimes de violences conjugales dans leurs démarches judiciaires et leurs reconstructions psychologiques.



https://ellesimaginent.fr

Fort Boyard, toujours plus fort !

En seconde partie de soirée, Willy Rovelli proposera à l’équipe de rester pour tenter de gagner 1 500 euros supplémentaires. Ils participeront à trois épreuves bonus, dont la surprise du chef : un jeu de piste qui va permettre de découvrir le Fort comme vous ne l’avez jamais vu !

Cette 35ème saison offre aussi de nombreuses nouveautés. Passe-Partout et Passe-Muraille sont les reporters de cette deuxième partie de soirée. Grâce à eux et avec des images inédites, nous en apprendront plus sur les coulisses de l’émission.