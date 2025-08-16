"L'amour est dans le pré - Que sont-ils devenus ?" lundi 18 août 2025 sur M6 (vidéo)

Lundi 18 août 2025 à 21:10, M6 diffusera la seconde et dernière partie de "L'amour est dans le pré - Que sont-ils devenus ?" dans laquelle les derniers agriculteurs de la saison 19 & 18 nous donnent de leurs nouvelles.

Autour de Karine Le Marchand, les agriculteurs de la saison 19 se retrouvent autour d’un moment de fête et d’émotion, à l’occasion des 70 ans de Gillou, doyen emblématique de la saison, ainsi que l’anniversaire surprise de Pascal pour ses 60 printemps.

Une célébration en toute simplicité, mais riche en rires, tendresse et complicité où chacun se pliera en quatre pour que cette fête soit inoubliable.

Dans cette seconde partie, la saison 19 réunie sera rejointe par quelques agriculteurs de la saison 18.

Tous continueront de se confier à Karine Le Marchand sur leurs relations amoureuses tout en continuant de préparer la fête d'anniversaire pour les 70 ans de Gillou.

Attendez-vous à des révélations qui vont vous scotcher : d'inévitables déceptions amoureuses, mais aussi de l'espoir revigorant...

Du rire et un esprit de camaraderie comme nulle part ailleurs avec, en point d'orgue, une célébration tant attendue que Gillou n'oubliera pas de sitôt !

Extrait vidéo

Valentin se confie sur les raisons de sa séparation avec Flavie... "Elle passait beaucoup de temps sur son téléphone..."