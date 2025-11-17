recherche
"Des racines & des ailes" : Terroirs d'excellence entre Lille et Bruges mercredi 19 novembre 2025 sur France 3

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 17 novembre 2025 149
"Des racines & des ailes" : Terroirs d'excellence entre Lille et Bruges mercredi 19 novembre 2025 sur France 3

Mercredi 19 novembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un numéro inédit du magazine "Des racines & des ailes" qui vous proposera de voyager entre Lille et Bruges à la découverte d'un patrimoine unique qui ne cesse d’inspirer des hommes et des femmes.

Dans ce numéro inédit du magazine "Des racines & des ailes", France 3 vous emmène dans les Flandres, entre la France et la Belgique, à la rencontre de femmes et d’hommes passionnés par leur territoire et attachés à leur patrimoine.

Le carillonneur Luc Rombouts nous fera découvrir un savoir-faire exceptionnel, la création d’un carillon pour l’abbaye de Vlierbeek à Louvain. Nous assisterons à cette prouesse, de la fabrication des 27 cloches dans la prestigieuse fonderie d’Asten à leur installation dans la tour de l’abbaye.

Le lin flamand est recherché aux quatre coins du monde. À Hondschoote, près de Dunkerque, Sébastien et François Decramer, deux jeunes frères agriculteurs se lancent cette année dans la production de cette fibre naturelle. Cécile Faucheur, une jeune styliste parisienne originaire de Lille, utilise cette matière écologique pour ses collections de somptueuses chemises.

Nous suivrons également l’architecte Francis Metzger à Bruxelles, le berceau de l’Art Nouveau. Il supervise deux chantiers exceptionnels : la restauration des serres royales de Laeken, un gigantesque dôme de verre et d’acier, et la renaissance de fresques du grand architecte Victor Horta dans un hôtel particulier privé.

Dans le Vieux-Lille, le chef cuisinier Florent Ladeyn rouvre son restaurant gastronomique, toujours avec la même philosophie : n’utiliser que des produits ultra locaux. Pour l’occasion, son ami maraîcher Dries Delanote lui a réservé une surprise et c’est une première : des abricots flamands et les premières baies locales de poivre de Sichuan.

À Anvers, trois jeunes femmes achèvent la restauration d’une toile monumentale du XVIIe siècle du célèbre peintre Pierre-Paul Rubens. Après deux ans de chantier, cette œuvre majeure du maître anversois va retrouver tout son éclat. L’historien de l’art Bert Watteeuw nous guidera sur les pas du grand peintre à travers la ville.

Le jeune photographe animalier, plusieurs fois primé, Michel d’Oultremont découvre le Parc national de la Vallée de l’Escaut, entre Gand et Anvers. Il doit effectuer un reportage photo sur le retour du castor dans cette zone naturelle exceptionnelle, la seule mangrove européenne.

Toujours le long du fleuve Escaut, nous partirons à la découverte des nombreux châteaux remarquables de cette vallée considérée comme l’équivalent du Val de Loire en France.

Un film de Caroline Conte.

Publié dans Magazines, Documentaires, Mercredi
