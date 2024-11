Le prime de la marraine de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Charles qui va essayer de relever le défi des professeurs. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation

Pour le défi des profs et plus précisément Marlène en expression scénique, Charles va interpréter un titre fort de Claude François : "Comme d'habitude" avec une expression de lassitude, d'agacement er même de déception.

Un titre et des paroles qui font fait le tour du monde grâce à la reprise de "My way" de Frank Sinatra.

Découvrez sa prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime 5 du vendredi 8 novembre 2024 sur TF1.