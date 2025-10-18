recherche
Replay "Star Academy" : Anouk chante « Aimée pour de vrai » de Helena (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 168
Replay "Star Academy" : Anouk chante « Aimée pour de vrai » de Helena (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Anouk qui chante « Aimée pour de vrai » d'Helena. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Anouk a 20 ans et habite en Belgique. Elle est étudiante en deuxième année de droit, Anouk rêve de pouvoir partager sa passion pour la musique et son univers avec le plus grand nombre.

Depuis l’enfance, elle chante, joue du piano, fait du théâtre et a pratiqué la danse classique, même si elle est issue d’un univers familial éloigné du monde artistique.

Rêveuse et battante, elle se distingue par sa sensibilité. 

Anouk a l’âge d’Helena quand celle-ci a fait ses premiers pas à la Star Academy. Ça tombe bien, La jeune belge a choisi un des titres d’Helena pour marquer les esprits lors de ce premier prime de la saison de la Star Academy 2025 : « Aimée pour de vrai ».

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

