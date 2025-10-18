recherche
Replay "Star Academy" : Léa chante « Always remember us this way » de Lady Gaga (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 18 octobre 2025
Replay "Star Academy" : Léa chante « Always remember us this way » de Lady Gaga (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Léa qui chante « Always remember us this way » de Lady Gaga. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Léa a 22 ans et habite en Suisse. Elle a grandi dans une famille nombreuse et chaleureuse où joie et solidarité sont des valeurs fondamentales.

Elle est assistante médicale, mais ressent aujourd’hui le besoin de suivre sa véritable passion : la musique. Le chant et la danse sont ses refuges, des moyens puissants d’expression et de résilience.

La Star Academy représente pour Léa l’opportunité de faire entendre sa voix et d’apprendre aux côtés de professionnels.

Elle a choisi pour son premier prime un titre puissant du film musical « A Star is born » avec Lady Gaga et Bradley Cooper : « Always remember us this way »

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 23:35
Publié dans Star Academy | Vidéos
Suivez nous...