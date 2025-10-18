recherche
Replay "Star Academy" : Jeanne chante « Une autre histoire » de Gérard Blanc (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 18 octobre 2025
Replay "Star Academy" : Jeanne chante « Une autre histoire » de Gérard Blanc (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Jeanne qui chante « Une autre histoire » de Gérard Blanc. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Jeanne a 22 ans et habite Agen. Elle baigne dans la musique depuis l’enfance.

Elle commence à écrire à 15 ans, mais met un temps sa passion de côté pour suivre des études de droit. Consciente que ce n’est pas sa vocation, elle décide de tout arrêter et de revenir à ses premiers amours : le chant et la musique.

Aujourd’hui, tout en travaillant dans un collège en tant qu’assistante pédagogique, elle rêve de pouvoir s’épanouir pleinement à travers la musique.

Un rêve qui commence ce soir, sur le plateau de la Star Academy. Élève de la promotion 2025, Jeanne va interpréter « Une autre histoire », le titre de Gérard Blanc

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Suivez nous...