Replay "Star Academy" : Noah chante « Des milliers de je t’aime » de Slimane (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 89
Replay "Star Academy" : Noah chante « Des milliers de je t’aime » de Slimane (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec Noah qui chante « Des milliers de je t'aime » de Slimane. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Noah a 20 ans et habite Antony dans les Hauts-de-Seine. Sociable et curieux, Noah aime autant comprendre les autres que se questionner sur lui-même. La musique, le sport et les moments partagés avec ses amis et son équipe de volley-ball rythment son quotidien.

Très proche de sa petite sœur, qui l’a accompagné au piano durant les auditions de la Star Academy, il espère rendre sa famille fière en rejoignant le château.

C’est chose faite, à partir de ce soir, Noah fait partie de la promotion 2025 de la Star Academy. Il va chanter le magnifique titre de Slimane : « Des milliers de je t’aime ».

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 23:54
Star Academy | Vidéos
