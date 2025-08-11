"The Voice Kids" de retour sur TF1 samedi 30 août 2025 avec Nikos Aliagas et Karine Ferri

Une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique et une nouvelle équipe de coachs exceptionnels, "The Voice Kids" revient samedi 30 août 2025 sur TF1 pour sa 11ème saison.

Préparez-vous à une saison inédite de The Voice Kids ! Le samedi 30 août à 21:10, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous donnent rendez-vous pour découvrir les jeunes talents qui tenteront de conquérir la scène et le cœur de nos coachs. Cette année, l'émission promet des moments riches en émotions et en surprises !

Patrick Fiori, fidèle et emblématique coach, sera de nouveau présent pour sa 10ème saison pour accompagner les jeunes artistes et sera plus que jamais déterminé à décrocher un nouveau trophée ! À ses côtés, Matt Pokora et Soprano, deux véritables showmen, sont de retour pour enflammer la scène de The Voice Kids !



Une nouvelle coach rejoint l’aventure

Les garçons accueilleront une nouvelle coach ! Artiste complète, Santa a conquis le public et la critique en multipliant les succès et les récompenses. Avec sa voix unique et son univers singulier, elle rejoint l'aventure The Voice Kids et promet d'apporter un vent frais et puissant à cette nouvelle saison.

Ce quatuor de coachs, à la fois complémentaire et dynamique, est prêt à dénicher les plus belles voix et à enflammer le plateau aux côtés des jeunes talents !

Les étapes clés de la saison

Les étapes clés de cette nouvelle saison seront les très attendues Auditions à l’aveugle, où chaque talent aura une chance de faire chavirer les fauteuils rouges des coachs grâce à sa seule voix. Viendra ensuite l'étape des Groupes, moment de joie et de partage où les jeunes artistes devront prouver leur cohésion et leur singularité pour espérer continuer l'aventure. Enfin, la Grande Finale en direct, où le public et les coachs choisiront La Plus Belle Voix Kids de 2025.

Qui de Patrick Fiori, Matt Pokora, Soprano ou Santa remportera le trophée ?

Entre émotion, rires et performances vocales exceptionnelles de nos petits talents, The Voice Kids 2025 s'annonce comme un événement incontournable de la rentrée. Ne manquez pas le coup d'envoi de cette nouvelle saison !