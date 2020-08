C'est un grand moment d'émotion que va nous faire vivre la jeune Rébecca sur le plateau de “The Voice Kids” saison 7. Nous vous proposons de voir ou de revoir son audition à l'aveugle.

A seulement 9 ans, Rébecca a déjà tout d'une grande. Depuis son plus jeune âge, elle joue du violon et chante pour sa famille de musiciens. Une passion qui l'anime et rythme sa vie depuis plusieurs années.

Très courageuse, Rébecca a perdu sa sœur et ce soir, elle choisit d’interpréter sur la scène de The Voice Kids une chanson riche de sens pour elle : « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman. Découvrez sa prestation.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 22 août 2020.