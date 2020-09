Replay “The Voice Kids” : Les Musical Kids chantent « Show must go on » de Queen (vidéo)

C'est une première dans toute l'histoire de “The Voice Kids” et même de “The Voice” : c'est une chorale qui se présente aux auditions à l'aveugle ! Nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation des Musical Kids.

Ce soir, les Musical Kids interprètent le titre « Show must go on » de Queen.

Anna, Oz, Sana, Chanelle, Sarah et Lucas se rencontrent dans une école de comédie musicale. Ils décident alors de former une chorale, non pas comme un chœur d’église mais comme un ensemble de comédie musicale.

Les Musical Kids sont la 1ère chorale dans l’histoire de The Voice Kids. Ils reprennent « Show must Go On », et espèrent séduire les coachs grâce à leur point fort : les harmonies.

Extrait de l'émission The Voice Kids du 5 septembre 2020.