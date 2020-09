Replay “The Voice Kids” : Rania, Flora et Myriam chantent « Dans un autre monde » de Céline Dion (vidéo)

L'équipe de Soprano ouvre la seconde et dernière soirée des Battles de “The Voice Kids” saison 7 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation de Rania, Flora & Myriam.

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Rania, Flora et Myriam interprètent « Dans un autre monde » de Céline Dion.

Soprano a été complètement séduit par l’aura dégagée par ce trio, entre amplitude vocale poussée et sens du groove non négligeable. Pour les Battles, le coach a voulu les challenger sur une chanson en français où elles pourront exploiter toute leur puissance.

Sur la scène de The Voice Kids, Rania, Flora et Myriam chantent donc « Dans un autre monde » de Céline Dion. Pour le plus grand plaisir de nos talents, Dadju est présent pour les épauler lors des répétitions. Affranchies de leurs petits défauts, Soprano espère qu’elles vont trouver cette cohésion qui rendra leur performance magnifique !

Extrait de l’émission The Voice Kids du 26 septembre 2020.