Replay "The Voice Kids" : Élise chante "Going Under" d'Evanescence - Vidéo

À son tour, Élise monte sur la scène de "The Voice Kids" dans cette cinquième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Élise a tout de la petite fille modèle. Elle pratique le piano, le théâtre et est élève au conservatoire depuis 8 ans, où elle fait du violoncelle.

Pourtant, la musique préférée d’Élise c’est le métal ! La jeune fille se rêve en rockeuse comme Amy Lee, leadeuse du groupe Evanescence, qu’elle adore.

Artiste complète, elle aimerait écrire et composer ses propres chansons. Élise ne fait jamais de pause et ne cesse de progresser.

Aujourd’hui en participant à The Voice Kids, elle compte améliorer sa technique vocale et se servir de l’émission comme tremplin pour d’autres projets musicaux. Elle interprète « Going Under » d’Evanescence.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 1er août 2023.