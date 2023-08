Replay "The Voice Kids" mardi 1er août 2023 : voici les 10 derniers talents sélectionnés - Vidéo

Mardi 1er août 2023 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous a proposé de suivre sur TF1 la cinquième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 9. Retour en images sur les 10 derniers jeunes talents sélectionnés cette semaine pour les Battles.

Pour cette cinquième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids", nos 4 grands artistes de la scène française, Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori ont eu à nouveau de fortes émotions.

Certains talents se son livrés sur scène en dévoilant leurs histoires de vie.

Les coachs ont complété leurs équipes avec les 12 derniers talents de cette 9ème saison. Seuls 10 d'entre eux ont été sélectionnés et intégré une équipe pour la prochaine étape : Les Battles.

Patrick Fiori a complété son équipe avec deux nouveaux talents : Aurélien et Eugénie.

L'équipe de Slimane a été finalisée avec deux nouvelles voix : Leïla et Sacha P.

Nolwenn Leroy a complété son équipe avec trois nouveaux talents : Élise, Lya et Maxence.

Trois nouvelles voix récupérées par Kendji Girac pour finaliser son équipe : Raphaël, Jade S et Zoé.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les prestations des 10 talents sélectionnés cette semaine :