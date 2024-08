Replay "The Voice Kids" : Ella chante "Le tourbillon de la vie" de Jeanne Moreau (vidéo)

La 3ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec Ella. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Ella chante "Le tourbillon de la vie" de Jeanne Moreau.

Ella danse et chante depuis qu’elle est toute petite. Dans la vie, elle a deux rêves : devenir chanteuse et participer à The Voice Kids.

Ce soir, à seulement neuf ans, elle va en réaliser un !

Arrivera-t-elle à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 31 août 2024 sur TF1.