La 4ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 débute sur TF1 avec Anastasia. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Anastasia, 15 ans, Géorgienne, ouvre le bal avec un titre de Barbra Streisand : "Don't rain on my parade".

C'est la chanson préférée de sa maman. Un choix qui lui portera bonheur ?

Arrivera-t-elle à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 7 septembre 2024 sur TF1.