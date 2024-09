Replay "The Voice Kids" : Eloane, Noéline et Lowen chantent "Barracuda" de Julien Doré (vidéo)

La 4ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec Eloane, Noéline et Lowen. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour la quatrième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids, Eloane, Noéline et Lowen chantent "Barracuda" de Julien Doré.

Eloane, 13 ans, Noeline ,11 ans et Lowen, 9 ans sont trois frères et sœurs. Depuis un an, ils ont naturellement formé un trio de chanteurs puis ont commencé à poster leurs performances sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, ils ont la chance de vivre l’aventure The Voice ensemble, en famille.

Arrivera-t-ils à convaincre Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 7 septembre 2024 sur TF1.