“Un homme ordinaire”, fiction sur l'affaire Dupont de Ligonnès, à voir sur M6 mardi 15 septembre

A découvrir sur M6 mardi 15 septembre à 21:05, la fiction “Un homme ordinaire” librement inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès avec Arnaud Ducret et Emilie Dequenne.

L'histoire en quelques lignes...

Avril 2011 : cinq corps (une femme et ses quatre enfants) sont retrouvés enfouis sous la terrasse d’une maison à Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille, porté disparu, est tout de suite suspecté d’être le coupable de ce quintuple meurtre.

Octobre 2019 : la presse et les réseaux sociaux s’enflamment : Xavier Dupont de Ligonnès aurait été intercepté à l’aéroport de Glasgow en Ecosse. L’information s’avère finalement erronée.

Eté 2020 : le magazine Society puPierre AknineCréateur et réalisateur de la sérieblie une longue enquête sur l’affaire Dupont de Ligonnès et captive les lecteurs et internautes.

Depuis près de 10 ans, les mystères de l’affaire Dupont de Ligonnès passionnent les Français.

Le mardi 15 septembre à 21:05, M6 diffusera la première partie de “Un homme ordinaire”, une fiction portée par Arnaud Ducret... librement inspirée de l’affaire Dupont de Ligonnès.

Note d'intention de Pierre Aknine, créateur et réalisateur de la fiction

Pendant plus d’un an et demi la scénariste (Anne Badel) et moi-même, avons travaillé sur l’histoire de la famille Dupont de Ligonnès. Nous l’avons infiltrée, décortiquée avec la lecture de lettres, de mails, d’articles et d’entretiens avec plusieurs protagonistes concernés. Doucement s’est esquissée une conviction, une possibilité d’aborder de manière sensible cette histoire.

À cet instant précis, nous pouvions passer à la fiction.

Nous ne tenions plus compte de la réalité mais souhaitions faire une proposition basée sur cette étude. Nous souhaitions proposer notre hypothèse.

Notre travail d’écriture et de réalisation a été d’imaginer et de mettre en scène ce qui avait pu se passer entre les individus. Comment tout cela s’était déroulé, articulé. Intimement. Tout cela en nous reposant sur des situations réellement issues de ce que nous avons pu collecter comme informations.

Pour Xavier Dupont de Ligonnès sa vie n’est qu’une suite interminable d’échecs. Pour finir, en beauté, je pense qu’il a voulu réaliser son chef-d’œuvre, son œuvre d’art : supprimer toute sa famille et disparaître. Il atteint le statut d’assassin divin. Mort ou vif, c’est une star médiatique. Il a “réussi“ enfin quelque chose. Comment un homme ordinaire parvient-il à avoir un destin “extraordinaire“ ?